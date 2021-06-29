Президент ФДР Анисимов уверен, что наши дзюдоисты выиграют медали на Играх в Токио

Президент Федерации дзюдо России (ФДР) Василий Анисимов заявил, что российские дзюдоисты завоюют медали на Олимпийских играх в Токио. Всего в дзюдо будут разыграны 15 комплектов наград.

«У нас была очень серьезная борьба за олимпийские лицензии, в каждой категории было по несколько достойных ребят, но окончательное решение принимает генеральный менеджер сборной России Эцио Гамба. Никто никого не лоббирует. Мы знаем, что нам отступать некуда, нам надо обязательно получать медаль. Флаги и гимн отняли, но мы только сильнее становимся. Мы хотим поблагодарить Олимпийский комитет России. Сегодня решается вопрос с полетами — это непростая история, мы отработали все механизмы, чтобы не было проблем. Я благодарен всем тренерам, врачам, массажистам, Минспорту, которые активно участвуют в нашей жизни. Я уверен — мы приедем с медалями», — сказал глава ФДР Анисимов.

Турнир по дзюдо на Олимпийских играх пройдет с 24 по 31 июля.