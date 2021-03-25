ОКР предложил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиаде

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация направила в Международный олимпийский комитет (МОК) предложение использовать фрагмент из концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России во время награждения на Олимпийских играх в Токио.

«Провели дополнительные консультации, в том числе с МОК, и на основании прецедента, который был создан Союзом конькобежцев России, мы согласились с этим предложением. Мы посчитали возможным обратиться в МОК для утверждения этой композиции», - цитирует ТАСС Позднякова.

Согласно решению CAS от 19 декабря 2020 года, до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать без национальных флага и гимна.

В январе 2021 года комиссия спортсменов ОКР предложила использовать на Олимпийский играх песню «Катюша» вместо гимна, но Спортивный арбитражный суд отклонил этот вариант.