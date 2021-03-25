Пулишич заявил о желании выступить на Олимпиаде в Токио
09:13
Американский нападающий «Челси» Кристиан Пулишич заявил о желании выступить на Олимпиаде в Токио в случае, если сборная США отберется на турнир.
«Представлять свою страну на Олимпиаде — большая честь, было бы здорово сыграть там. Я болею за ребят, которые выступают в квалификации. Всегда думал о том, чтобы выступить на Олимпиаде и хочу этого», — приводит NBC слова Пулишича.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сборная США вышла в полуфинал североамериканской олимпийской квалификации. В случае выхода в финал команда завоюет путевку на Игры.
Дополнительная информация:
https://soccer.nbcsports.com/2021/03/24/pulisic-olympics-usmnt-chelsea/
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