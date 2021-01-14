ОКР обсуждает варианты флага и гимна с МОК

После первого в году заседания комиссии спортсменов ОКР ее председатель Софья Великая рассказала, как обстоят дела с поисками вариантов замены государственной символики России, использование которой на ряде турниров было ограничено решением Спортивного арбитражного суда.

— На повестке дня заседания комиссии было решение CAS — мы пригласили представителей правового управления ОКР, чтобы они подробно объяснили нам ситуацию и то, какие санкции нас ожидают, — пояснила Великая. — Чтобы мы, в свою очередь, передали это своим коллегам-спортсменам. Нам сообщили, что все вопросы относительно флага и гимна сейчас решаются. Варианты уже есть — флаг, музыкальное сопровождение, экипировка. Сейчас ведутся активные переговоры и согласование этих вопросов с МОК.

(Антон Бабошин)