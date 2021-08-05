На Олимпиаде в Токио установлен рекорд по количеству стран с медалями

На Олимпиаде в Токио установлен рекорд по количеству стран, завоевавших медали на Играх.

После финального забега на 400 м у мужчин свои первые медали заработали Багамы и Гренада. Таким образом, на Олимпиаде в Токио медали выиграли спортсмены из 88 стран.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.