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На Олимпиаде в Токио установлен рекорд по количеству стран с медалями

15:38
Стивен Гардинер (справа) и Майкл Норман. Фото Reuters
Стивен Гардинер (справа) и Майкл Норман. Фото Reuters
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На Олимпиаде в Токио установлен рекорд по количеству стран, завоевавших медали на Играх.

После финального забега на 400 м у мужчин свои первые медали заработали Багамы и Гренада. Таким образом, на Олимпиаде в Токио медали выиграли спортсмены из 88 стран.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

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Иван Торопцев все материалы автора

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