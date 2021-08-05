Сборная России на Олимпиаде в Токио превзошла результат Игр в Рио по количеству медалей
14:36
Сборная России на Олимпиаде в Токио превзошла свое достижение на Играх в Рио по количеству медалей.
Сегодня, 5 августа, 57-ю медаль принес национальной команде борец вольного стиля Артур Найфонов (он завоевал бронзу).
На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро сборная России завоевала 56 наград (19 золотых, 17 серебряных и 20 бронзовых) и заняла четвертое место в общемедальном командном зачете.
На Играх в Токио команда пока занимает пятое место (16 золотых, 21 серебряная и 20 бронзовых наград).
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