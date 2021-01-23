МОК готов ко всем сценариям проведения Олимпиады в Токио

Глава МОК Томас Бах снова выразил уверенность, что Олимпиада в Токио будет проведена этим летом. По его словам, рассматриваются все возможные сценария проведения Игр.

Ранее появилась информация, что рассматривается возможность проведения соревнований с сокращенным числом зрителей или без них.

Игры, которые были перенесены из-за коронавируса на этот год, должны пройти с 23 июля по 8 августа.

«Мы работаем, чтобы подготовиться ко всем возможным сценариям, которые могут нас ожидать летом. У нас есть необходимые инструменты, чтобы решить, когда это будет необходимо, какие из них нам понадобятся в конкретной ситуации», — приводит слова Баха пресс-служба МОК.

Ранее МОК, оргкомитет Игр, а также правительство Японии уже выражали уверенность в том, что соревнования будут проведены в 2021-м в намеченные сроки.

Однако согласно телефонному опросу агентства Kyodo, до 80 процентов жителей Японии хотят, чтобы Олимпийские и Паралимпийские игры 2021 года были отменены или отложены. 35,3 процента опрошенных высказались за отмену Игр, а 44,8 процента заявили, что Токио нужна еще одна отсрочка.