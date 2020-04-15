Медведева останется послом сборной на Олимпиаде в Токио

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что останется послом Олимпийских игр в Токио.

Турнир, который должен был состояться в 2020-м, пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года из-за пандемии коронавируса.

— Карантин для нас для всех — очень сложное время, — сказала Медведева в видеообращении ОКР в Instagram. — Особенно, когда ты привык к нагрузкам и твое тело требует тренировок. Но пандемия рано или поздно закончится, и мы все вернемся на большие арены.

Олимпийские игры в Токио перенесены на один год, но я по-прежнему уверена, что мы с вами все там увидимся. Я остаюсь послом сборной команды России и искренне желаю всем, кто готовится выступить в Токио, сил, здоровья и терпения. Все будет хорошо.

Друзья! До скорой встречи и оставайтесь в команде.