Мария Захарова о санкциях ВАДА: «Не все доводы российской стороны были учтены»

Глава МИД России Мария Захарова прокомментировала санкции ВАДА по отношению к российскому спорту.

«Это решение было принято с сожалением, — сказала Захарова в эфире «Матч ТВ». — Как мы понимаем, не все доводы российской стороны были приняты и учтены. Мы последовательно выступаем за чистый спорт, основанный не на кем-то придуманных правилах, как с точки зрения его организации, так и с точки зрения судейства.

Атлетам, которые занимаются спортом профессионально, как никому понятно, что только честное судейство, и в прямом смысле, и в символическом понимании, только такой честный и непредвзятый подход может являться основой для решений".

По мнению Захаровой, недопустимо применять принцип коллективной ответственности при выборе санкций. Она подчеркнула, что это относится не только к России. Также Захарова заявила, что выступает против политизации спорта и считает, что эта проблема должна была остаться в прошлом столетии.

Из-за санкций ВАДА российские спортсмены не смогут выступать со своим флагом и гимном на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года.