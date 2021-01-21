Глава МОК уверен, что Олимпиада в Токио состоится этим летом

Глава МОК Томас Бах выразил уверенность, что Олимпиада в Токио будет проведена этим летом. По его словам, она будет безопасной и успешной.

Игры, который были перенесены из-за коронавируса на этот год, должны пройти с 23 июля по 8 августа.

«В настоящий момент у нас нет никакой причины полагать, что Олимпийские игры в Токио не откроются 23 июля на Олимпийском стадионе в Токио», — приводит агентство Kyodo слова Баха.

Ранее МОК, оргкомитет Игр, а также правительство Японии уже выражали уверенность в том, что соревнования будут проведены в 2021-м в намеченные сроки.

?Однако согласно телефонному опросу агентства Kyodo, до 80 процентов жителей Японии хотят, чтобы Олимпийские и Паралимпийские игры 2021 года были отменены или отложены. 35,3 процента опрошенных высказались за отмену Игр, а 44,8 процента заявили, что Токио нужна еще одна отсрочка.