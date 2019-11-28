Глава комиссии атлетов ОКР: «Рекомендации рекомендациями, но мы честные и чистые спортсмены»

Глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая заявила, что российские спортсмены верят, что Международный олимпийский комитет сделает выбор за честный спорт и чистых атлетов, принимая решение о их допуске на Игры в Токио.

— Мы надеемся на принятие правильного решения МОК за честный спорт и чистых спортсменов, которые представляют страны, — цитирует Великую ТАСС. — Четыре года назад мы уже проходили сложности, сейчас понимаем, что все это не преграда на пути к достижению наших целей. Рекомендации рекомендациями, но мы честные и чистые спортсмены, выполняем все требования международных федераций и ВАДА, такова наша позиция.

Мы проходим все проверки и тестирования, поэтому у нас не должно быть сложностей и препятствий к участию в Играх-2020.

У нас были сложности с базой данных, а точнее — в вопросе внесения изменений адреса и местоположения. У кого-то это решалось в быстрые сроки, у кого-то нет, поэтому эту ситуацию нужно обязательно разрешить тому, кто за это отвечает.