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Допинг

Глава комиссии атлетов ОКР: «Рекомендации рекомендациями, но мы честные и чистые спортсмены»

28 ноября 2019, 19:12
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Глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая заявила, что российские спортсмены верят, что Международный олимпийский комитет сделает выбор за честный спорт и чистых атлетов, принимая решение о их допуске на Игры в Токио.

— Мы надеемся на принятие правильного решения МОК за честный спорт и чистых спортсменов, которые представляют страны, — цитирует Великую ТАСС. — Четыре года назад мы уже проходили сложности, сейчас понимаем, что все это не преграда на пути к достижению наших целей. Рекомендации рекомендациями, но мы честные и чистые спортсмены, выполняем все требования международных федераций и ВАДА, такова наша позиция.

Мы проходим все проверки и тестирования, поэтому у нас не должно быть сложностей и препятствий к участию в Играх-2020.

У нас были сложности с базой данных, а точнее — в вопросе внесения изменений адреса и местоположения. У кого-то это решалось в быстрые сроки, у кого-то нет, поэтому эту ситуацию нужно обязательно разрешить тому, кто за это отвечает.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport

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