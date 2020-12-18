Газзаев: «CAS своим решением устраняет российских спортсменов как конкурентов»

Глава комитета Госдумы по делам национальностей, бывший главный тренер национальной команды и ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал новость о том, что российским спортсменам до конца 2022 года нельзя будет выступать под российским флагом. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

«Это не то, что крайне несправедливо, это беспрецедентные меры против страны, которая является мировой спортивной державой. Все это делается не только из-за политики, но и из-за конкуренции, поскольку россияне — основные конкуренты в борьбе за призовые места на мировых первенствах.

Почему только против российской спортивной общественности подобные решения принимаются? Это просто предвзятое решение, которое не имеет под собой никакой почвы. Ну как это — выступать без своего гимна, флага и символики? Это предвзятое отношение к России, все эти решения — они явно политические», — приводит слова Газзаева РИА Новости.

9 декабря 2019 года ВАДА вынесло решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА. Такое наказание подразумевало в том числе отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований. Российская сторона не согласилась с вердиктом и выбрала вариант с разбирательством в CAS.

CAS подтвердил несоответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу и при этом установил срок наказания в 2 года. Оно вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.