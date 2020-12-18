Газзаев: «CAS своим решением устраняет российских спортсменов как конкурентов»
Глава комитета Госдумы по делам национальностей, бывший главный тренер национальной команды и ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал новость о том, что российским спортсменам до конца 2022 года нельзя будет выступать под российским флагом. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
«Это не то, что крайне несправедливо, это беспрецедентные меры против страны, которая является мировой спортивной державой. Все это делается не только из-за политики, но и из-за конкуренции, поскольку россияне — основные конкуренты в борьбе за призовые места на мировых первенствах.
Почему только против российской спортивной общественности подобные решения принимаются? Это просто предвзятое решение, которое не имеет под собой никакой почвы. Ну как это — выступать без своего гимна, флага и символики? Это предвзятое отношение к России, все эти решения — они явно политические», — приводит слова Газзаева РИА Новости.
9 декабря 2019 года ВАДА вынесло решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА. Такое наказание подразумевало в том числе отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований. Российская сторона не согласилась с вердиктом и выбрала вариант с разбирательством в CAS.
CAS подтвердил несоответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу и при этом установил срок наказания в 2 года. Оно вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.
Дополнительная информация:
https://rsport.ria.ru/20201217/gazzaev-1589772387.html?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FRossijskie_sportsmeny_ne_smogut_vystupat_pod_flagom_strany_do_konca_2022_goda--3b8736111d4f9ddb1eb001d069aea
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