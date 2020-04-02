Бах поблагодарил главу ОКР за поддержку переноса Олимпиады в Токио

Президент МОК Томас Бах поблагодарил главу Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова за поддержку в переносе Олимпиады в Токио из-за пандемии коронавируса.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.

— Спасибо за ваше письмо с поддержкой решения МОК отложить Олимпийские игры в Токио 2020 года, которое я высоко оценил, — приводит слова Баха РИА Новости. — Как вы знаете, решение о переносе было принято после множества сложных, но плодотворных переговоров с правительством Японии и оргкомитетом Токио-2020. Это решение демонстрирует нашу четкую приверженность тому, что здоровье спортсменов для нас стоит на первом месте.

Естественно, у ваших спортсменов и у вас будет много технических вопросов относительно переноса Игр, и поэтому я хотел бы попросить вас проявить снисхождение, пока команда МОК прорабатывает детали с нашими японскими партнерами. Позвольте заверить вас, что на все ваши вопросы будут даны ответы.

Я глубоко тронут вашей поддержкой и уверенностью. Я убежден, что, работая вместе, олимпийское движение сможет справиться с этим новым беспрецедентным вызовом. Человечество в настоящее время оказывается в темном туннеле. Эти Олимпийские игры в Токио могут стать светом в конце этого туннеля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.?