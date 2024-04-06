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«За мной будто решили устроить охоту». Садулаев отреагировал на недопуск в Баку — его поддержал Снайдер

Американец Снайдер пожелал Садулаеву выступить на Олимпиаде в Париже
Отдел единоборств «СЭ»
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Абдулрашид Садулаев (слева) и Кайл Снайдер (справа).
Фото Соцсети
Президент ФСБР Михаил Мамиашвили доволен поступком соперника Абдулрашида.

Абдулрашида Садулаева отстранили от олимпийского лицензионного турнира по вольной борьбе, который проходит с 5 по 7 апреля в Баку. На этих соревнованиях Абдулрашид должен был получить допуск на Олимпиаду-2024 в Париже. Сначала информация об отстранении появилась на сайте Федерации спортивной борьбы России, которая сослалась на оповещение Объединенного мира борьбы (UWW) о том, что МОК «заблокировал Садулаеву возможность бороться на соревнованиях».

Позже UWW выпустил пресс-релиз, в котором сообщается, что решение об отказе в заявке принято на основании отчета, предоставленного независимой частной разведывательной службой: «Решение было принято после того, как комиссия получила новую информацию о поддержке спортсменом украинско-российского конфликта и о том, что он до сих пор официально является членом клуба «Динамо». Сбор информации осуществлялся независимой частной разведывательной службой на основе тщательной проверки анкетных данных и социальных сетей борцов из России».

Абдулрашид Садулаев. «На основании отчета частной разведывательной службы». Почему Садулаева не пустили в Баку?

Вечером 5 апреля на решение Международного олимпийского комитета о запрете выступить в лицензионном турнире в Баку отреагировал сам Абдулрашид Садулаев.

«Да, это несправедливо и во многом неожиданно, — сказал Садулаев ТАСС. — Отсев российских спортсменов, не соответствующих требованиям МОК, начался еще в прошлом году, и тогда я не попал в черный список и смог выступить на чемпионате мира. Казалось, ко мне уже не должно быть претензий, и тут началось, как будто решили устроить охоту за мной, причем не объявив сразу, что меня не хотят видеть на международных соревнованиях».

Двукратного олимпийского чемпиона поддержал его главный соперник американец Кайл Снайдер. «Привет, брат! Узнал о решении МОК и твоем отстранении. Мне очень жаль. Надеюсь, в МОК передумают и ты выступишь в Париже. Если я чем-то могу тебе помочь, дай знать», — сказал Снайдер. Его слова приводятся на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России.

Абдулрашид Садулаев (справа) и Кайл Снайдер (слева).
Фото Соцсети

Абдулрашид на теплые слова Кайла пока не отреагировал, зато американца похвалил президент ФСБР Михаил Мамиашвили, который рассказал историю о том, как Садулаев поздравлял Снайдера с победой на чемпионате мира. При этом комментировать, почему этих же слов поддержки в адрес Абдулрашида нет в соцсетях американца, Мамиашвили не стал.

— Первыми, кто категорически отвергал любые ограничения и запреты, были американцы, — сказал Мамиашвили «СЭ». — Почему? Это достойные люди, чемпионы. Не может состоявшийся человек, самодостаточный, быть ущербным и навязывать ту повестку в мировом сообществе, которую сегодня навязывают вот эти сектанты.

Приведу маленький пример, когда российские спортсмены не были допущены и Снайдер завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Сербии. При мне состоялся разговор, где ему позвонил Садулаев и поздравил. Тот ответил: «Не поздравляй меня как чемпиона, потому что ты не мог бороться здесь. Когда я у тебя выиграю, тогда буду настоящим чемпионом». Это слова не американца, не русского, не инопланетянина, а слова чемпиона, мужчины, достойнейшего гражданина. В данном случае — гражданина США. Это его позиция. Поверьте мне, таких большинство. Просто эта кучка маразматиков сегодня навязала свою повестку. Но это пока.

Абдулрашид Садулаев.
Фото Соцсети

— Просто не видим его сообщение в соцсетях спортсмена...

— Я знаю его как достойнейшего чемпиона. Рассказал вам эпизод, вы услышали. Мало того, это все же сегодня пытаются примерить к ситуации, чтобы как будто сделать неприятность персонально главе государства. Эти идиоты, маразматики считают, что у нас глава государства, спортивное сообщество и народ существуют в отрыве друг от друга (смеется). Да им нас никогда не понять! Идиоты, идиоты! Никогда этого не было и никогда этого не будет.

Олимпийские игры-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены выступят только в нейтральном статусе, они не допущены к участию в параде спортсменов на церемонии открытия.

Олимпиада
Париж-2024
Абдулрашид Садулаев
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