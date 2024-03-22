Олимпийское золото Лондона вручат борцу Махову в Москве под гимн России

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что золотую медаль Олимпийских игр-2012 планируют вручить Билялу Махову 4 мая в Москве во время чемпионата страны.

«Путь этой медали был очень долог. И это, я считаю, будет второе рождение олимпийского чемпиона. У нас все шансы, что эта история наконец подойдет к своему логическому завершению, и произойдет это здесь, в Москве, в России, с национальным гимном и российским триколором», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

На Олимпиаде-2012 Махов вместе с представителем Ирана Комейлой Гасеми стал обладателем бронзовой медали соревнований в категории до 120 кг. В 2019 году допинг-пробы чемпиона Артура Таймазова и серебряного призера Давита Модзманашвили показали положительный результат. В итоге было принято решение отдать золотые медали бронзовым призерам.