7 февраля, 15:23
Чемпион Европы Тускаев сменил спортивное гражданство
Российский чемпион Европы по вольной борьбе Азамат Тускаев сменил спортивное гражданство, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.
Теперь 30-летний Тускаев будет представлять сборную Сербии.
Тускаев в 2020 году стал победителем чемпионата Европы в весовой категории до 57 кг. В финале он одержал победу над турком Сулейманом Атлы. Также Тускаев становился серебряным призером Кубка мира.
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