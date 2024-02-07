Чемпион Европы Тускаев сменил спортивное гражданство

Российский чемпион Европы по вольной борьбе Азамат Тускаев сменил спортивное гражданство, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Теперь 30-летний Тускаев будет представлять сборную Сербии.

Тускаев в 2020 году стал победителем чемпионата Европы в весовой категории до 57 кг. В финале он одержал победу над турком Сулейманом Атлы. Также Тускаев становился серебряным призером Кубка мира.