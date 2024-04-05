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Винер: «Было бы правильно, если бы все российские спортсмены отказались от участия в Олимпиаде»

Винер: «Садулаева сняли с отбора на Олимпиаду за единение со страной и Путиным»
Руслан Минаев
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Ирина Винер.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер поделилась мнением о борце Абдулрашиде Садулаеве.

4 апреля комиссия Объединенного мира борьбы (UWW) отстранила двукратного олимпийского чемпиона Садулаева от участия в лицензионном турнире, который пройдет с 5 по 7 апреля.

«Вчера нашего двукратного олимпийского чемпиона МОК снял с отбора за то, что тот был в «Лужниках».

Значит, они снимают тех людей, которые присутствовали там. Садулаев не выступал с пламенными речами, но там было единение страны, единение с президентом, и его за это сняли», — цитирует Винер РИА «Новости Спорт».

Винер добавила, что было бы правильно, если бы все российские спортсмены отказались от участия в Олимпийских играх в Париже.

«Вот если бы полностью все спортсмены отказались от участия в Олимпиаде, вот это было бы правильно, чтобы там вообще не было России, и тогда все будет нормально», — сказала она.

Ранее глава ВФХГ назвала спортсменов, собирающихся на Игры-2024 без флага и гимна, бомжами.

Российские и белорусские спортсмены допущены к участию в Олимпийских играх в Париже (26 июля — 11 августа) в индивидуальном нейтральном статусе и при соблюдении ряда жестких критериев.

Источник: РИА
Олимпиада
Париж-2024
Абдулрашид Садулаев
Ирина Винер-Усманова
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