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Сегодня, 23:07

Садулаев назвал неожиданным запрет на участие в отборе на Олимпиаду в Париже

Руслан Минаев
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Российский борец Абдулрашид Садулаев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить ему участвовать в турнире в Баку.

«Да, это несправедливо и во многом неожиданно. Отсев российских спортсменов, не соответствующих требованиям МОК, начался еще в прошлом году, и тогда я не попал в черный список и смог выступить на чемпионате мира. Казалось, ко мне уже не должно быть претензий, и тут началось, как будто решили устроить охоту за мной, причем не объявив сразу, что меня не хотят видеть на международных соревнованиях«, — цитирует Садулаева ТАСС.

Абдулрашид Садулаев. «На основании отчета частной разведывательной службы». Почему Садулаева не пустили в Баку?

4 апреля комиссия Объединенного мира борьбы (UWW) отстранила Садулаева от участия в лицензионном турнире, который пройдет с 5 по 7 апреля в Баку.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала спортсменов, собирающихся на Игры-2024 без флага и гимна, бомжами.

Российские и белорусские спортсмены допущены к участию в Олимпийских играх в Париже (26 июля — 11 августа) в индивидуальном нейтральном статусе и при соблюдении ряда жестких критериев.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Париж-2024
Абдулрашид Садулаев
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