Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 11:30

Юсуф Раисов назвал единственного человека, с которого он берет пример

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец Юсуф Раисов (21-3) выразил уважение одному из лучших борцов вольного стиля в истории, трехкратному олимпийскому чемпиону и многократному чемпиону мира и Европы Бувайсару Сайтиеву.

«Моя модель для подражания – Бувайсар Сайтиев. Всегда. Я практически наизусть знаю все его большие интервью. Между нами огромная пропасть в плане результатов, известности… к нему чемпионы UFC в ряд выстраивались, когда был турнир в Грозном. Они давали друг другу телефоны, чтобы с ним сфотографироваться.

Я заметил, когда его хвалят, он ничего не говорит, спокойно сидит. Человек закончил, и он меняет тему. В плане отношений с людьми много примеров с него брал. Это, наверное, единственный человек, с кого я брал пример», – сказал Раисов в подкасте Асланбека Бадаева.

Раисов в прошлом бою одолел Александра Матмуратова (15-6) единогласным решением судей. Бой состоялся 3 ноября 2023-го на ACA 165 в Санкт-Петербурге.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=axdemjmxk4Q
Бувайсар Сайтиев
Юсуф Раисов
1
0
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Форвард ЦСКА Чалов был вызван в Москву на переговоры по контракту
Чемпионат России среди юниоров пройдет с 6 по 8 февраля
ВКС РФ и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде армии Украины
Карлсон ответил на обвинения в предательстве из-за интервью с Путиным
На Украине заявили об обращении к РФ с просьбой передать тела погибших в Ил-76
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гафоров попросил таджикских болельщиков не устраивать бардак на турнире ACA 170
Новости
RSS RSS
Все новости