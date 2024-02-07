Юсуф Раисов назвал единственного человека, с которого он берет пример

Российский боец Юсуф Раисов (21-3) выразил уважение одному из лучших борцов вольного стиля в истории, трехкратному олимпийскому чемпиону и многократному чемпиону мира и Европы Бувайсару Сайтиеву.

«Моя модель для подражания – Бувайсар Сайтиев. Всегда. Я практически наизусть знаю все его большие интервью. Между нами огромная пропасть в плане результатов, известности… к нему чемпионы UFC в ряд выстраивались, когда был турнир в Грозном. Они давали друг другу телефоны, чтобы с ним сфотографироваться.

Я заметил, когда его хвалят, он ничего не говорит, спокойно сидит. Человек закончил, и он меняет тему. В плане отношений с людьми много примеров с него брал. Это, наверное, единственный человек, с кого я брал пример», – сказал Раисов в подкасте Асланбека Бадаева.

Раисов в прошлом бою одолел Александра Матмуратова (15-6) единогласным решением судей. Бой состоялся 3 ноября 2023-го на ACA 165 в Санкт-Петербурге.