Тажудинов — о Садулаеве: «Будем готовить друг друга к Олимпиаде. Встретимся в финале, если будет суждено»

Чемпион мира по вольной борьбе Ахмед Тажудинов высказался о возможной встрече на Олимпиаде с двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе Абдулрашидом Садулаевым.

«Отношения у нас такие же. Будем готовить друг друга, мотивировать на Олимпиаду. Иншаллах, если все получится, встретимся в финале на Олимпиаде. Если суждено будет, то встретимся в финале», — сказал Тажудинов в интервью «СЭ».

В сентябре 2023 года на чемпионате мира по вольной борьбе в Сербии представляющий Бахрейн Тажудинов одержал сенсационную победу над Садулаевым.