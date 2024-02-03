3 февраля, 14:47
Тажудинов — о Садулаеве: «Будем готовить друг друга к Олимпиаде. Встретимся в финале, если будет суждено»
Чемпион мира по вольной борьбе Ахмед Тажудинов высказался о возможной встрече на Олимпиаде с двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе Абдулрашидом Садулаевым.
«Отношения у нас такие же. Будем готовить друг друга, мотивировать на Олимпиаду. Иншаллах, если все получится, встретимся в финале на Олимпиаде. Если суждено будет, то встретимся в финале», — сказал Тажудинов в интервью «СЭ».
В сентябре 2023 года на чемпионате мира по вольной борьбе в Сербии представляющий Бахрейн Тажудинов одержал сенсационную победу над Садулаевым.
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