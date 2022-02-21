Олимпиада в Пекине была странной? Игры-2026 на севере Италии будут еще веселее

Огромные расстояния, четыре Олимпийские деревни и открытие на арене для гладиаторских боев — это все о следующей зимней Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Китай — это дно, следующая Олимпиада точно будет лучше», — сказала на эмоциях после своего выступления наш знаменосец на церемонии открытия конькобежка Ольга Фаткулина. С Олей можно не согласиться, но пекинская Олимпиада уж точно была особенной. Суперстрогие антиковидные меры, экстремально морозная погода в горах и ветер, который чуть не сдул биатлонистов и сократил почти вдвое лыжный марафон. На следующих зимних Играх-2026 в Милане все точно будет иначе. Со своими особенностями, но и со свойственным итальянцам позитивом.

Четыре с половиной часа между аренами

Чтобы понять, как долго Италия ждала этой Олимпиады, вот вам сухая статистика. Страна подавала заявки в МОК на зимние и летние Игры аж 17 раз, из них только три завершились успехом. Причем везет итальянцам только с зимними Играми и с ровными промежутками: в 1956 году они были в Кортина-д'Ампеццо, в 2006-м — в Турине и вот теперь, в 2026-м, — в Милане.

Хотя, строго говоря, Милан — не более чем один из кластеров этой Олимпиады. Всего соревнования пройдут в четырех городах: Вальтеллино, Кортина-д'Ампеццо, Валь-ди-Фиемме и, собственно, Милане. Общая площадь расстояния между кластерами — 22 тысячи квадратных километров, только от Милана до Кортины, например, 420 километров. Между Пекином и горным кластером в Чжанцзякоу, кстати, вдвое меньше. И скоростного поезда, который преодолевает это расстояние за 50 минут, у итальянцев не будет. Гостям предложат только автобусы-шаттлы, время пути которых — около пяти часов.

Довольно необычным будет и распределение видов спорта между кластерами. Например, мужская часть горных лыж пройдет в Бормио, а женская — в Кортине. В Милане будут все ледовые турниры, в Антерсельве — биатлон, в Валь-ди-Фиемме — лыжные гонки и прыжки с трамплина. С одной стороны, это самые крутые арены, где уже сто лет проходят этапы Кубка мира. С другой, между ними — огромные расстояния. Дойти пешком от лыж до биатлона, как в Пекине, точно не получится.

Вместо одной Олимпийской деревни в Милане будет целых четыре. Это значит, что спортсмены из разных видов спорта практически не будут пересекаться друг с другом. Атмосфера олимпийского единства останется пустыми словами. По факту это будут обычные этапы Кубка мира, объединенные только олимпийскими кольцами.

Закрытие Игр пройдет на древней Арене Вероны

Еще одна потенциальная проблема — это отсутствие снега. Китайцы решили ее просто, сделав снег полностью искусственным. В Италии так точно не получится, да и необходимости часто нет — например, биатлонный этап в Антерсельве один из самых красивых и атмосферных. Но погода в горах может быть непредсказуемой.

Например, в 1956 году, за 20 дней до старта Олимпиады в Кортина-д'Ампеццо, неожиданно выяснилось, что снега катастрофически мало. Пришлось вызывать карабинеров и отправлять грузовики со снегом прямо с верхушек Доломитовых Альп. А когда титаническая работа была проделана, в день церемонии открытия пошел мощный снегопад, заблокировавший движение транспорта.

С появлением пушек и искусственного снега все проблемы, конечно, решаются куда легче. Но ведь и разброс арен на много тысяч километров создает свои сложности. Итальянцы вообще не ищут легких путей и готовятся поразить мир. Например, церемония закрытия Игр пройдет на исторической Арене Вероны — той самой, которая была построена в первом веке нашей эры и видела еще бои гладиаторов.

Ну а удаленность арен — это, похоже, реалии нынешнего времени. В мире практически не осталось городов, имеющих одновременно горы и достаточную площадь на равнине для ледовых видов спорта. Если МОК не хочет свести список зимних олимпийских столиц к пальцам одной руки, остается только экспериментировать. С транспортом, искусственным снегом, олимпийской программой. Италия, в конце концов, одна из самых креативных стран мира. Кому еще удивлять, если не итальянцам?