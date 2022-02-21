Какой будет Россия на Олимпиаде-2026: с Овечкиным и Мичковым, но без Малкина

Прогнозируем наш состав через четыре года.

НХЛ едет в Милан?

До Олимпиады в Милане осталось ровно четыре года, но информация об участии НХЛ в ней уже потихоньку просачивается из кабинетов.

Сперва незадолго до старта мужского турнира в Пекине инсайдер канадского медиагиганта TSN Пьер Лебрюн в своем твиттере сообщил, что североамериканский монополист уже обсуждает проведение Кубка мира в 2024-м и планирует отпустить своих хоккеистов на Игры в 2026-м. А спустя пару дней Игорь Ларионов заявил, что владельцы клубов предварительно дали добро на поездку в Италию и летом это решение должно быть утверждено советом управляющих.

«Очень интересная новость. Событие, которого мы ждем многие годы. Предварительное согласие между НХЛ и профсоюзом игроков есть. В июне это будет ратифицировано ИИХФ. Кубок мира состоится в феврале. И пройдет в Италии. Им интересен рынок в Европе. Думаю, будет восемь команд. Но пока точно не знаю», — подтвердил информацию Лебрюна «Профессор» в эфире Первого канала.

Коронавирусные реалии приучили нас делить такую информацию надвое и не загадывать что-либо даже на месяц вперед. Да и мы привыкли, что настроение и планы Гэри Беттмэна с энхаэловским синедрионом по отношению к Олимпиаде могут в момент измениться. Поэтому сейчас подобные инсайды уже никого не будоражат.

Тем не менее, не успели вчера сборные России и Финляндии уйти со льда после финала, как российские хоккейные чиновники уже начали «готовиться к Милану» и думать о том, «как возвращать себе чемпионский статус в 2026-м». Вот и мы решили прикинуть, каким может быть состав сборной России на следующих Играх в том случае, если они вернут формат турнира всех сильнейших, и оценить глубину на каждой из позиций (в скобках — возраст на момент старта турнира в Милане).

Состав сборной России на Олимпиаду-2026.

Вратари

За голкиперов нам точно переживать не стоит. В следующем олимпийском цикле у нашей сборной по-прежнему будет лучшая вратарская линейка в мире. При этом все главные действующие лица в лице Василевского, Шестеркина и Сорокина будут в самом сочном для своей позиции возрасте. И предпосылок к тому, чтобы кто-то из них сдал к 30 годам, пока что нет — все трое с годами становятся только лучше.

Карьера Ильи Самсонова в «Вашингтоне» никак не может взлететь. Но учитывая, что у вратарей возраст раскрытия немного сдвинут, он по-прежнему входит в пул потенциально элитных голкиперов. Скачка стоит ждать и еще от одного уфимца — Даниила Тарасова, у которого есть все шансы в ближайшую пару-тройку лет стать первым номером «Коламбуса». Не стоит забывать и про Сергея Бобровского, чей огромный контракт с «Флоридой» заканчивается как раз по окончании олимпийского сезона.

Резерв: Иван Федотов (29), Даниил Тарасов (26), Ярослав Аскаров (23), Петр Кочетков (26), Илья Самсонов (28), Амир Мифтахов (25), Сергей Бобровский (37).

Защитники

Вряд ли к 2026-му изменится и группа лучших защитников. Здесь все довольно неплохо, но не так здорово, как у конкурентов по топ-5. Иван Проворов, Михаил Сергачев, Артем Зуб и Владислав Гавриков к этому времени должны быть на пике. В элитного домоседа должен будет превратиться Александр Романов. За ними же Никита Задоров, Никита Нестеров и целая россыпь не самых звездных, но вполне качественных ребят из поколения на стыке 90-х и нулевых.

Резерв: Шакир Мухамадуллин (24), Владимир Грудинин (22), Дмитрий Саморуков (26), Александр Алексеев (26), Семен Чистяков (24), Даниил Пыленков (25), Николай Кныжов (27), Егор Замула (25), Никита Нестеров (32), Артем Минулин (27), Михаил Гуляев (20), Никита Задоров (30), Павел Минтюков (22).

Марат Хуснутдинов. Фото photo.khl.ru

Центрфорварды

С центрами, как и сейчас, ожидается полный швах и катастрофа. Если Евгений Кузнецов в 33 года не устанет от хоккея, то вполне сможет закрыть позицию первого связного. Однако за ним — выжженная земля. Работяги Иван Барбашев и Яков Тренин спокойно закроют боттом, но вряд ли подходят на роль плеймейкера для Кирилла Капризова и Андрея Свечникова.

Сумеет ли Иван Морозов стать энхаэловским центром, пока неясно. Вундеркинд из Тольятти Федор Свечков к тому времени будет только-только подбираться к основе «Нэшвилла».

Поэтому надежда только на скорый прогресс будущего партнера Капризова по «Миннесоте» Марата Хуснутдинова. Евгений Малкин же, который подвержен травмам в последнее время, вряд ли к тому времени будет играть на том уровне, к которому все привыкли.

Резерв: Владислав Наместников (33), Дмитрий Воронков (25), Иван Морозов (25), Федор Свечков (22), Илья Квочко (21), Василий Пономарев (23)

Крайние нападающие

Тут по традиции все отлично. Опытные, но отнюдь не престарелые Артемий Панарин с Никитой Кучеровым. Праймовые Кирилл Капризов, Андрей Свечников и Павел Бучневич. Наверняка найдется место в олимпийской сборной пермскому next one Матвею Мичкову, который к Милану обязан стать лицом КХЛ. Пробивные премиальные пахари Василий Подколзин и Валерий Ничушкин, которые дадут команде мощи и возьмут на себя грязную работу. И если кто-то выпадет, то их всегда смогут заменить парни из запасного полка вингеров.

Вопрос лишь в том, доедет ли до Италии 40-летний Александр Овечкин. Наверняка сезон-2025/26 станет последним в карьере главного преследователя Уэйна Гретцки. И великий снайпер наверняка захочет перед уходом на пенсию выиграть олимпийскую медаль и закрыть последний гештальт. Пусть не в роли главной ударной силы, так в роли великого «деда» для раздевалки.

Резерв: Владимир Тарасенко (34), Клим Костин (26), Егор Чинахов (25), Денис Гурьянов (28), Илья Михеев (31), Никита Чибриков (23), Арсений Грицюк (24), Кирилл Марченко (25), Данила Юров (22), Иван Мирошниченко (22), Григорий Денисенко (25), Андрей Кузьменко (30), Дмитрий Рашевский (25).