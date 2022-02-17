Применял допинг, грозил самоубийством и оказался в психушке. Рассказ о скандальном австрийском тренере

Австрийский тренер по лыжным гонкам и биатлону Вальтер Майер постоянно попадал в допинг-скандалы. Даже дисквалификации и уголовные дела не останавливали его.

Победы в качестве лыжника и звездный час

Карьера лыжника Вальтера Майера выдающейся не назовешь. Значимых побед у него немного — это 90-километровый супермарафон в шведском Васалопете в 1980 году и «Марчалонга» (еще один известный марафон в Италии) три года спустя.

После победы в Швеции его посадили на специально выделенный поезд и повезли по Австрии, останавливая состав на каждом полустанке, чтобы страна могла поприветствовать своего героя. Это был его звездный час.

Еще один раз он занял второе место в этой же гонке. Не будем приуменьшать значимость данного успеха — он стал первым австрийцем, который выиграл эту гонку. В 1997 году его успех повторил другой представитель Австрии — Михаил Ботвинов.

Марафон в Васалопете проводится с 1922 года, и подавляющее большинство победителей — шведы, хотя в последние годы выигрывают только норвежцы.

Тренерские успехи и первые скандалы

Закончив с активными выступлениями, Майер стал тренером. На этом поприще он прославился, но точно не так, как хотел. Хотя начиналось все неплохо: на Олимпиаде в Нагано 1998 года он работал с лыжной сборной Австрии, и его спортсмены Маркус Гандлер и Кристиан Хоффман завоевали серебро и бронзу соответственно.

А через год мужская эстафетная австрийская команда завоевала золото на домашнем чемпионате мира в Рамзау. После этого его привлекли к работе еще и биатлонной сборной.

Вальтер Майер.

Первый скандал произошел на Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Точнее, после нее. Уборщица случайно обнаружила в доме, где жили австрийские лыжники, оборудование для переливания крови. Началось разбирательство. Ответственным за запрещенную процедуру признали Майера. Он был пожизненно отлучен как от Олимпийских игр, так и от любых соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Оба решения специалист оспорил. Пожизненная дисквалификация на Олимпиадах была отменена, но вместо этого был определен срок его отстранения — до 2010 года, то есть до Олимпиады в Ванкувере. А на отстранение FIS он подал иск в гражданский суд и выиграл. В 2004 году благодаря этому его восстановили на должности тренера в сборной Австрии.

Бегство из Италии и психбольница

Олимпиаду-2006 в Турине Майер должен был пропустить — срок дисквалификации еще не истек. Но в Италию он все же приехал — как частное лицо. Понятно, что никаких формальных должностей он на тех Играх занимать не мог. Появление скандально известного тренера не могло не вызвать подозрений.

Очевидно, что приехал он сюда не как болельщик или простой турист, желающий полюбоваться местными красотами и лишь случайно заехавший во время Олимпиады. 18 февраля в Праджелато, где располагались австрийские лыжники и биатлонисты, нагрянула полиция. Во время обыска спортсмены пытались выбросить свои вещи в окно — в них потом обнаружили шприцы и запрещенные препараты.

Позднее прокурор Турина Раффаэле Гуариньелло рассказал, что в ходе рейда было изъято более 100 шприцев, 30 коробок с препаратами, а также различные аппараты для анализа и переливания крови. Не дожидаясь допроса, бежали из Италии в Австрию биатлонисты Вольфганг Пернер и Вольфганг Роттманн.

Пытался бежать Майер, но у него не получилось. Он был задержан не за допинговые нарушения, а за попытку прорваться через блокпост на границе, да еще и находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Во время ареста Майер вел себя неадекватно и пытался покончить с собой.

В итоге его поместили в психиатрическую больницу. Тренера постфактум уволили. При этом в Федерации лыжного спорта Австрии заявили о его невиновности в допинговом скандале. Президент МОК Жак Рогге прямо заявил о том, что австрийский тренер причастен к допинг-схемам, на что тот ответил, что подает на Рогге иск о клевете, требуя, чтобы тот опроверг свое заявление. Также он подал в суд и на главу ВАДА Дика Паунда.

Вальтер Майер. laola1.at

За инцидент на границе Майер ответственность не понес. Психиатрическая экспертиза показала, что на момент совершения правонарушения он был психически болен, и, соответственно, назначить наказание ему было нельзя. В 2007 году он отозвал свои иски против Рогге и Паунда.

Издание Ski Nordique писало, что сделал он это не просто так. Ему якобы заплатили за молчание 290 тысяч евро приближенные к МОК лица, чтобы он своими рассказами не подрывал авторитет олимпийского движения. Достоверных данных, насколько это соответствует действительности, нет и вряд ли будут.

Жак Рогге скончался в 2021 году. Кстати, Майер обвинял МОК и в том, что из-за допинг-скандала вокруг австрийских спортсменов Зальцбург уступил Сочи в борьбе за право принять Олимпиаду 2014 года.

Жак Рогге. Фото Global Look Press

По итогам скандала в Турине наказаны были шесть человек — упомянутые выше биатлонисты Пернер и Роттманн, а также лыжники Мартин Таубер, Юрген Пинтер, Йоханнес Эдер и Роланд Дитхарт. Всем им было пожизненно запрещено участвовать в Олимпиадах. Дисквалификацию Дитхарта позднее сократили до 2010 года. Майер же на суде, который состоялся через шесть лет после Игр в Турине, был полностью оправдан.

Суд и реальный срок

Допинговые скандалы преследовали Вальтера даже в личной жизни. С 2006 по 2012 год он встречался с бегуньей Евой-Марией Градволь. В 2010 году она пропустила допинг-тест, когда находилась в отпуске и собиралась на лодочную прогулку с друзьями. Майер вступился за свою девушку и назвал допинг-офицеров «свиньями и придурками», заявив, что именно из-за них он сошел с ума. Позднее он извинился за свои слова и сказал, что работники антидопингового агентства Австрии действовали корректно.

А в 2011 году стало известно, что тренеру придется предстать перед судом. За три года до этого в Австрии был принят закон, согласно которому хранение и распространение допинга — уголовное преступление. Именно это и ставили в вину специалисту.

Австриец все отрицал и вновь обрушился с обвинениями на Рогге.

«Это смешно, — сказал он. — Это спланированная акция со стороны МОК и Жака Рогге в частности. Они специально выбрали такое время, ведь сейчас проходит чемпионат мира в Осло. Они хотят уничтожить меня. Хотел бы знать, кто эти выдающиеся спортсмены, которым я поставлял допинг. Начиная с 2006 года я ни с кем не встречался».

Тем не менее Венский окружной суд признал его виновным. Майеру грозило три года тюрьмы, однако получил он 15 месяцев, да еще и 12 из них — условно. Реальный срок составил всего три месяца.

Вальтер Майер. Der Standard

Новый скандал и тюремное заключение

О Майере надолго забыли. Прошла информация, что он может возглавить сборную Литвы, но это скорее походило на шутку — с тренером с такой репутацией команду просто замучили бы проверками на допинг. И литовцы то ли не стали рисковать, то ли изначально не очень хотели.

Гром грянул в 2019 году. Операция Aderlass («Кровопускание») на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде в числе прочего вывела на Майера. И снова суд. Австриец признался, что использовал ЭПО и гормон роста, но заявил, что брал их только для себя. От человека с такой богатой допинговой историей это звучало неубедительно.

Суд ожидаемо не поверил ему. По этому же делу проходил австрийский лыжник Йоханнес Дюрр, который получил пожизненную дисквалификацию. Спортсмен утверждал, что четырежды ему делали переливание крови в доме Майера. Вальтер же говорил, что использовал солевой раствор магния, который сам по себе допингом не является, но его вливание в количестве более 50 миллилитров непосредственно перед соревнованиями запрещено, о чем тренер якобы не знал.

Кроме того, Дюрр подозревал, что его бывший тренер, который передавал ему ЭПО, получал запрещенный препарат именно от Майера. Скандальный тренер при этом отказался от части признательных показаний, утверждая, что полиция оказала на него давление, обещая условное наказание в обмен на признание.

В итоге судья признал обвиняемого виновным в снабжении спортсменов допингом в период с 2012 по 2019 год, а также в запрещенном переливании крови. Его предыдущая судимость и многочисленные нарушения в прошлом судья счел отягчающими обстоятельствами. Подсудимый получил 15 месяцев, на сей раз — реального срока, а также штраф в 960 евро. Дюрр же был осужден условно на такой же срок.

Остается надеяться, что имя австрийца в новостных сводках мы увидим не скоро, потому что его появление там может означать только новую допинговую историю. А мораль этой истории такова: если используешь допинг, то рано или поздно об этом узнают. А также лишнее напоминание, что подобные персонажи бывают не только в России.