Республика заявила о готовности провести Игры 2036 года.

На этой неделе появилась новость о вероятной заявке Казани на проведение Олимпиады. Все началось с неосторожного интервью министра спорта Республики Татарстан Владимира Леонова, который в беседе с журналистами рассказал о мечте города — Олимпиаде. Помимо пространных разговоров прозвучала и оптимальная дата, на которую настраиваются чиновники Татарстана, — 2036 год. Казань считается спортивной столицей страны и постоянно принимает крупнейшие старты Европы и мира, но насколько реально будет городу претендовать на главное спортивное событие планеты?

«Если в России где и проводить Олимпиаду, то в Казани, — выразил в разговоре с «СЭ» мнение главный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорь Сивов. — В городе большой опыт проведения турниров самого высокого уровня, каждый из которых был успешен. Развитая инфраструктура, все необходимые условия. Понятно, что нужны будут и новые объекты, но базово город готов очень хорошо».

На сегодня говорить о подаче заявок еще рано

На самом деле министр спорта Татарстана не говорил, что заявка уже готовится и имеются серьезные планы на Олимпиаду. Владимир Леонов говорил скорее о намерениях и перспективах. «Мечты об Олимпиаде у нас есть давно, — цитирует Леонова «Р-Спорт». — Мы их не теряем, но вы знаете, что сегодня наша страна находится не в том положении, чтобы подавать какие-либо заявки. Как только появится возможность, мы эту тему будем прорабатывать с федеральным центром, потому что подает заявку не какой-то город или республика, а страна. Вся дорожная карта понятна. Для летних Игр Казань — самый готовый в стране город», — сказал Леонов.

То есть Леонов намеренно выразил сомнение, что подобная заявка в перспективе ближайших лет может быть поддержана международным спортивным сообществом. Прямо сейчас юридически у России нет даже возможности подавать заявки на проведение Олимпийских игр: согласно последнему решению Спортивного арбитражного суда (CAS) бан действует до конца 2022 года. Правда, в случае с потенциальной Олимпиадой в Казани это не играет никакой роли. Пока что определены все столицы Игр вплоть до 2028 года. Следующий свободный слот — 2032 год. Рассматривать претендентов на эту дату будут на следующей крупной сессии МОК, вероятно не раньше 2023 года. То есть все санкции будут уже сняты. Но согласно правилам по смене региона европейские города смогут подавать заявки с 2036 года, поэтому этот год и звучит в разговорах представителей Казани и Татарстана как оптимальная (и ближайшая из возможных) дата. Выборы столицы Игр-2036 будут примерно через пять лет, поэтому и риторика на сегодня максимально осторожная. К тому времени конъюнктура как за рубежом, так и в России наверняка сильно изменится, а без мощной лоббистской поддержки выиграть право проведения Олимпиады сегодня нереально.

Татарстан и Казань лоббируют важные международные чиновники

И вот говоря о таких политических рычагах, мы и видим мощное конкурентное преимущество Казани. Да, в городе отличная спортивная инфраструктура, и практически любого уровня турнир город готов принять хоть завтра. Но олимпийские затраты все равно заметно выше, и многие объекты к моменту Игр морально устареют, их придется перестраивать. Поэтому фактор наличия бассейнов и стадионов не такой существенный — бюджет казанской Олимпиады будет не сильно меньше, чем бюджет Игр в условном Нижнем Новгороде. Но у Татарстана есть уникальный в борьбе с конкурентами рычаг — коммуникации с международным спортивным сообществом.

Прежде всего речь о связях республики с Международной федерацией водных видов спорта (FINA). Высшие чиновники одного из важнейших спортивных союзов планеты несколько раз в год посещают Казань и видят в республике своего стратегического партнера. Недавно FINA столкнулась с серьезным давлением со стороны ВАДА по необходимости переноса крупных стартов из России. В ответ (ссылаясь на технические сложности) FINA не отобрала у Казани ни одного турнира. Кубки мира по прыжкам воду, плаванию, синхронному плаванию, чемпионаты Европы, хайдайвинг — в международном календаре пловцов нет ни одного сезона, где не будет столицы Татарстана. И главное, Казань с разницей всего в 10 лет проведет чемпионат мира по водным видам спорта — событие, по масштабам и статусу максимально близкое к Олимпиаде. Прямо сейчас на конгрессе FINA в Катаре меняется руководство организации, с 5 июня доктор Хулио Сезар Маглионе покидает свой пост, его заменит действующий вице-президент Хуссейн Ал-Муссаллим. Новый руководитель сразу же идет на важный жест, выбрав для официального визита в первую очередь Казань, куда он прилетит после инаугурации. Такая поддержка крупной международной организации будет крайне полезна во время голосования в панели МОК. Помимо плавания у Татарстана прочные связи с международными федерациями бадминтона, тенниса, художественной гимнастики, дзюдо, фехтования, ассоциации пляжных видов спорта. Такого набора контактов нет ни у одного города Восточной Европы.

У города большой организаторский опыт

Еще один важный момент — это опыт команды организаторов и репутация. МОК несколько раз уже обжигался на проблемных столицах Игр. Сначала под угрозой срыва из-за преступности и проблем со строительством объектов инфраструктуры была Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро. До сих пор есть минимальная вероятность отмены Олимпиады в Токио. Японцы не желают проводить международные спортивные старты, в то время как из пандемии уже практически вышел весь остальной мир. Ранее экономические проблемы, скандалы с уровнем проведения соревнований были вокруг Афин-2004 и Атланты-1996. Поэтому есть мнение, что комитет больше не будет идти на эксперименты вроде Игр в Южной Америке и приоритет будут давать тем городам, на которые точно можно положиться.

В этом плане Казань явно выделяется. Город ежегодно проводит больше 10 крупных международных стартов. Из крупнейших — это универсиада-2013, чемпионат мира по водным видам спорта-2015, Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира по футболу-2018, чемпионат мира по фехтованию и многое другое. Каждый из этих стартов прошел на высоком уровне — и это не внутренняя оценка, а мнение международных экспертов. «Рассматривать кандидатов на 2036 год будут в 2025-м, и если к этому моменту отношение к России поменяется, то у Казани будет неплохой шанс, — говорил три года назад журналист Inside The Games Ник Батлер. — С точки зрения подготовки город действительно хорош, ему нужно приложить не так много сил, чтобы организовать хорошую Олимпиаду». Хорошим шансам Казани поможет и удачная Олимпиада-2014 в Сочи. В целом Татарстан и Россия воспринимаются как надежные и проверенные партнеры. Сравнимый статус имеют только США и Китай.

Единственный конкурент Казани — Санкт-Петербург

Последний, но не по важности нюанс — вероятные конкуренты. Самые сильные как раз из Америки и Поднебесной и в 2036-м их точно не будет. Китай примет Игры в 2022-м, США сейчас занимаются подготовкой к Лос-Анджелесу-2028, поэтому эти страны пока вышли из числа кандидатов. Эксперты говорят об Индии и Австралии, но здесь речь скорее про 2032-й — год, когда Олимпиада должна быть по праву ротации континентов в Азии или Африке. 2036 год может заинтересовать Германию или Португалию, но вот только европейские страны в последнее время все менее охотно соглашаются организовывать крупные спортивные события. Проходят даже митинги против таких планов. Много ходит слухов о заявке Киева, но, объективно говоря, Украина сейчас не в том финансовом положении, чтобы позволить себе подобные излишества. Так что Россия на сегодня выглядит едва ли не оптимальным вариантом на 2036 год.

Если говорить про инфраструктуру, то больше всего Казани не хватает велотрека и новой мультифунциональной арены. Планы по их строительству в республике уже есть. Закрытый большой стадион, вероятно, возведут в рамках подготовки к водному ЧМ-2025, вместе с первым в мире специализированным центром хай-дайвинга. Есть проекты и реконструкции стадиона по легкой атлетике, а также планы развития аэропорта. Потенциально поспорить с Казанью мог бы только Санкт-Петербург, город планировал подавать заявку на летние Игры до Сочи-2014. При этом вариант с Казанью более предпочтительный сразу по нескольким причинам и уж точно гораздо более состоятельный, чем недавние заявления об олимпийских планах от соседней Уфы.