Расплакавшаяся на Олимпиаде Бладцева рассказала, что иностранцы называли ее «чемпионкой своих сердец»

Российская батутистка Анжела Бладцева по приглашению «СЭ» стала гостьей контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию и в интервью рассказала о комментариях зрителей про свое выступление на Олимпиаде в Париже. Бладцева стала пятой и расплакалась из-за ошибки в программе. Реакция Бладцевой разошлась по Сети.

— Конечно, заметила интерес к себе после Олимпиады — по соцсетям в том числе. Очень много людей написали слова поддержки, причем именно иностранцев. Чтобы я не расстраивалась, что я стала чемпионкой их сердец. Все равно обо мне и нашем спорте узнали, начали звать на интервью, на всякие соревнования, как сейчас. Подкаты тоже были (смеется). Но знакомиться в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ. — Прим. «СЭ») — как-то не мой вариант, — сказала Бладцева.