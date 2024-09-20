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Семья Виктора Ана подвергается гонениям со стороны южнокорейских властей из-за его выступлений за Россию

Владислав Маслов
Корреспондент
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Виктор Ан.
Фото Global Look Press

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан и его семья терпят гонения со стороны властей Южной Кореи по причине его выступлений за сборную России.

«С Виктором Аном у нас, безусловно, остается связь. В России проходит Кубок Виктора Ана для молодых спортсменов, он записывает для него обращение на русском языке, желает успехов и здоровья участникам. У меня была идея пригласить его поработать к нам, но он попросил этого не делать.

У него в Южной Корее непростая ситуация, его семья подвергается определенному гонению со стороны чиновников. Грубо говоря, его там не любят за то, что он успешно выступал за сборную России", — цитирует Гуляева ТАСС.

Виктор Ан получил российское гражданство в 2011 году, ранее спортсмен представлял Южную Корею и носил имя Ан Хен Су. В составе азиатской сборной он завоевал три золотые и одну бронзовую медаль на Олимпиаде-2006 в Турине.

На Олимпийских играх в Сочи Ан выступил как представитель России, также завоевав три золота и бронзу. Спортсмен не получил приглашения от МОК на Олимпиаду в Пхенчхане и был вынужден пропустить Игры-2018.

38-летний спортсмен проживает в Южной Корее и является тренером по шорт-треку.

Источник: ТАСС
Сборная России по шорт-треку
Виктор Ан
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