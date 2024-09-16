Сербского дзюдоиста Майдова отстранили на 5 месяцев за то, что он перекрестился на Олимпиаде

Сербский дзюдоист Неманья Майдов сообщил, что Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила его от соревнований на пять месяцев за религиозный жест на Олимпийских играх в Париже.

Перед схваткой 1/8 финала против представителя Греции Теодороса Целидиса серб перекрестился. Этот эпизод попал в трансляцию соревнований.

«Мне запретили участвовать во всех турнирах, сборах, тренировках. Правда, в своей речи в защиту я не хотел извиняться за крещение, конечно же, я этого никогда делать не буду, хотя я даже не знал, какое может быть наказание за это. Мне жаль, что такой красивый и трудный вид спорта, как дзюдо», пал до таких вещей», — написал Майдов в своих соцсетях.

Во время Олимпиады Всемирная федерация дзюдо сообщила Майдову, что его поступок перед выходом на татами — нарушение этического кодекса организации. По правилам IJF, спортсменам запрещена демонстрация любых религиозных символов. Ранее сербу уже делали предупреждения в 2018 и 2022 годах.

28-летний Майдов является чемпионом мира 2017 года в весе до 90 кг, а также победителем европейского чемпионата-2023.