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Париж-2024

Сегодня, 08:24

Американская гимнастка Чайлз подала апелляцию на решение CAS лишить ее бронзы Олимпиады-2024

Руслан Минаев
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Джордан Чайлз.
Фото Global Look Press

Американская гимнастка Джордан Чайлз подала апелляцию в Федеральный верховный суд Швейцарии с требованием вернуть ей бронзу Олимпийских игр в Париже, сообщает Washington Post.

По данным источника, сторона спортсменки просит отменить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) из-за процессуальных вопросов, которые нарушили ее право быть услышанной. Представители Чайлз отметили, что CAS не рассматривает новые доказательства и указали на возможный конфликт интересов, так как глава арбитражной комиссии CAS Хамид Гарави представлял Румынию на судебных разбирательствах.

Джордан Чайлз выполняет вольные упражнения на&nbsp;Олимпиаде-2024. Американцы демонстративно подарили гимнастке Чайлз бронзовые часы. В США не согласны с пересмотром результатов Олимпиады

Первоначально 23-летняя американка заняла пятое место по итогам выступления в вольных упражнениях. Однако тренеры спортсменки подали апелляцию с просьбой пересмотреть баллы за сложность одного из элементов. Судьи добавили Чайлз 0,1 балла, что позволило ей подняться с пятого на третье места, лишив медали румынку Ану Бэрбосу.

Позже Национальный олимпийский комитет Румынии и Румынская федерация гимнастики подали совместную жалобу на решение судей в CAS. 10 августа стало известно, что CAS удовлетворил апелляцию румынской стороны, поскольку протест сборной США был подан на 4 секунды позже положенного срока. Бронзовая награда снова отошла Бэрбосе.

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