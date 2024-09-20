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Сегодня, 15:52

Серебряный призер Олимпиады в Париже Ким Е Джи получила роль в кино благодаря своему образу героя боевиков

Владислав Маслов
Корреспондент
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Ким Е Джи.
Фото Global Look Press

Серебряная медалистка парижской Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров Ким Е Джи снимется в южнокорейском сериале.

Коряенка сыграет наемного убийцу в короткометражном сериале «Crush» по мотивам фильма «Азия», об этом сообщила сеульская развлекательная компания Asia Lab.

Фильм «Азия», снятый режиссером Ли Чон Сопом, рассказывает истории людей, сталкивающихся с расовой ненавистью и дискриминацией. В фильме будут задействованы американские и азиатские актеры.

Ким Е Джи получила популярность во время Олимпиады в Париже благодаря своему футуристичному образу, напоминающему героев боевиков. В августе спортсменка подписала контракт с южнокорейским агентством талантов и приняла участие в фотосессии для журнала Louis Vuitton.

Кореянка также заявила, что она будет открыта для занятий другими видами спорта, если это будет способствовать продвижению спортивной стрельбы.

Олимпиада
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