Серебряный призер Олимпиады в Париже Ким Е Джи получила роль в кино благодаря своему образу героя боевиков

Серебряная медалистка парижской Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров Ким Е Джи снимется в южнокорейском сериале.

Коряенка сыграет наемного убийцу в короткометражном сериале «Crush» по мотивам фильма «Азия», об этом сообщила сеульская развлекательная компания Asia Lab.

Фильм «Азия», снятый режиссером Ли Чон Сопом, рассказывает истории людей, сталкивающихся с расовой ненавистью и дискриминацией. В фильме будут задействованы американские и азиатские актеры.

Ким Е Джи получила популярность во время Олимпиады в Париже благодаря своему футуристичному образу, напоминающему героев боевиков. В августе спортсменка подписала контракт с южнокорейским агентством талантов и приняла участие в фотосессии для журнала Louis Vuitton.

Кореянка также заявила, что она будет открыта для занятий другими видами спорта, если это будет способствовать продвижению спортивной стрельбы.