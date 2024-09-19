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Сербский дзюдоист Майдов назвал сатанистской церемонию открытия Олимпиады в Париже

Алина Савинова
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Отстраненный за религиозный жест сербский дзюдоист Неманья Майдов раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

«Церемония на Олимпиаде вызвала настоящую досаду у христиан, очень сатанисткая и немыслимая. Я родом из страны, где христианская культура очень велика и сильна, мы выросли в ней. Для меня есть нечто большее, чем любой спорт и работа — Бог дал мне все в моей жизни, я благодарен ему за свои титулы», — приводит ТАСС слова Майдова.

Серб отметил, что перед каждым боем он, как и любой другой спортсмен, испытывает стресс, поэтому демонстрация религиозного жеста дает ему уверенность в себе.

«Я никогда не хотел провоцировать кого-то или что-то еще, я уважаю, когда кто-то демонстрирует жесты из других религий — люди чувствуют необходимость в этом», — добавил он.

Ранее стало известно, что Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила Майдова от соревнований на пять месяцев за то, что он перекрестился перед схваткой 1/8 финала турнира по дзюдо на Олимпиаде в Париже.

Олимпийские игры проходили в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Всего на них было разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Победителем медального зачета стала сборная США.

Источник: ТАСС
Олимпиада
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