Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 01:32

Потапова — об олимпийском серебре Шнайдер и Андреевой: «На самом деле ожидаемо»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Анастасия Потапова считает, что россиянки Диана Шнайдер и Мирра Андреева ожидаемо показали отличный результат в женском парном разряде на Олимпийских игра-2024 в Париже.

«Круто! На самом деле ожидаемо, мы это еще все обсуждали до Игр. Хорошо, что сделали такое решение, чтобы они играли вместе, потому что изначально в заявке все было не так. Но я рада, что наша команда выбрала эту пару, что на них были сделаны ставки, она сыграла», — цитирует ТАСС Потапову.

В финале олимпийского турнира в парном разряде Шнайдер и Андреева проиграли итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини.

Источник: ТАСС
Анастасия Потапова
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
Читайте также
Гол Миранчука помог «Атланте Юнайтед» сыграть вничью с «Интер Майами»
Магнус Карлсен высказался против возвращения российских шахматистов
В результате нападения на офис Wildberries погиб сотрудник охраны
Что в РФС говорят о «разбане» российского футбола
Захарова сообщила о наличии данных по концлагерям ВСУ в российском приграничье
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Популярное видео
Имеля vs Оливейра, Фомич vs Морроу, Кузьмин vs Севейдж: прямой эфир
«Сибирь» удивляет победами
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Срыв Ларионова на пресс-конференции
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Авангард» проиграл третий раз, страшная травма Кузьмина
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Мини-кризис «Торпедо» и операция Сорокина
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости