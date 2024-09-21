Потапова — об олимпийском серебре Шнайдер и Андреевой: «На самом деле ожидаемо»

Российская теннисистка Анастасия Потапова считает, что россиянки Диана Шнайдер и Мирра Андреева ожидаемо показали отличный результат в женском парном разряде на Олимпийских игра-2024 в Париже.

«Круто! На самом деле ожидаемо, мы это еще все обсуждали до Игр. Хорошо, что сделали такое решение, чтобы они играли вместе, потому что изначально в заявке все было не так. Но я рада, что наша команда выбрала эту пару, что на них были сделаны ставки, она сыграла», — цитирует ТАСС Потапову.

В финале олимпийского турнира в парном разряде Шнайдер и Андреева проиграли итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини.