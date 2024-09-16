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Париж-2024

Сегодня, 17:00

Участница Олимпиады батутистка Бладцева: «Хочется, чтобы Трусова продолжила карьеру»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российская батутистка Анжела Бладцева, занявшая пятое место на Олимпиаде-2024, по приглашению «СЭ» стала гостьей контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. В интервью Бладцева рассказала об отношении к возвращению Александры Трусовой (Игнатовой) на лед.

— Как полюбила фигурное катание? Начала смотреть с 2018 года, Олимпиады, когда еще выступали Медведева и Загитова. Мне тогда очень Женя понравилась своим... каким-то спортивным характером. Сегодня пришла на Сашу Трусову, то есть Игнатову (смеется), на Аделию Петросян, она мне очень импонирует, на Софью Акатьеву, потому что у нее был длинный перерыв, посмотреть на ее возвращение.

Конечно, хочется, чтобы Саша продолжила! Но, во-первых, это только ее выбор, никто не может за нее решать. Во-вторых, ей физически и морально тяжелее, чем было раньше. Если она этот момент переборет — у нее все впереди. Я вот сейчас не могу сказать, до скольких лет буду выступать, пока прыгаю, раз здоровье позволяет, — сказала Бладцева.

Анжела Бладцева на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. Героиня Олимпиады-2024 сходила на фигурное катание по приглашению «СЭ». Аналитика от Анжелы Бладцевой

Фигурное катание
Александра Трусова - Игнатова
Анжела Бладцева
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