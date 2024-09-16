Участница Олимпиады-2024 посоветовала спортсменам соглашаться на нейтральный статус при возможности

Российская батутистка Анжела Бладцева, занявшая пятое место на Олимпиаде-2024, по приглашению «СЭ» стала гостьей контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. В интервью Бладцева рассказала о своем отношении к нейтральному статусу.

— Я сочувствую ребятам, что они не могут выступать на международной арене, они в целом мои ровесники. Но решает, как и во всех видах спорта, соответствующая федерация, не спортсмены. Как справляться? Задаться целью показывать максимум, прогрессировать на российских стартах. Я думаю, иностранные спортсмены все равно следят за ними, смотрят наше фигурное катание.

Поэтому надо держать форму, чтобы, когда открылась возможность и позовут на международные турниры, быть готовым показать, что мы можем. Если дадут возможность, мне кажется, надо ехать. Как в нашей истории. Нам точно так же предложили, сказали: «Есть возможность. Едем?». Мы все согласились. И о поездке на Олимпиаду я не пожалела, — сказала Бладцева.