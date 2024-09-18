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Сегодня, 17:05

Международная федерация дзюдо назвала причины дисквалификации серба Майдова

Руслан Минаев
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Неманья Майдов.
Фото Global Look Press

Международная федерация дзюдо (IJF) объяснила, почему приняла решение дисквалифицировать серба Неманью Майдова после действий во время Олимпийских игр в Париже.

«Ему было предъявлено обвинение в демонстрации четкого религиозного знака при выходе на игровое поле и отказе поклониться сопернику в конце соревнования, что является нарушением этического кодекса», — говорится в заявлении на сайте IJF.

Неманья Майдов. Сербский дзюдоист перекрестился — и его дисквалифицировали на 5 месяцев. Серьезно?

Ранее Майдов сообщил, что IJF отстранила его от соревнований на пять месяцев за религиозный жест на Олимпиаде-2024. Перед схваткой 1/8 финала против представителя Греции Теодороса Целидиса серб перекрестился. Этот эпизод попал в трансляцию соревнований.

Дзюдо
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