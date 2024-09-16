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Священник Ильяшенко возмутился дисквалификацией серба Майдова за то, что он перекрестился на Играх в Париже

Микеле Антонов
Корреспондент
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Священник Александр Ильяшенко прокомментировал «СЭ» дисквалификацию сербского дзюдоиста Неманьи Майдова за то, что тот перекрестился во время выступления на Олимпиаде.

«Дело в том, что сейчас в Европе продолжают протекать антирелигиозные и антихристианские представления. Только сильно нездоровому на голову человеку может прийти мнение, что нельзя перекреститься во время выступления. И хотя Европа на словах не отрицает свободу вероисповедания, на практике она дисквалифицирует спортсмена, который проявил свою христианскую веру. Это на самом деле возмутительный эпизод. Это один из возмутительных эпизодов последних Олимпийских игр в Париже», — сказал Ильяшенко «СЭ».

Ранее Майдов сообщил, что Всемирная федерация дзюдо отстранила спортсмена на 5 месяцев за демонстрацию религиозного жеста во время выступления на Олимпийских играх.

Олимпиада
Дзюдо
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