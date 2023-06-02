Британцы сорвали подготовку нашей чемпионки к Олимпиаде. Звездную спортсменку обвинили в криминале

Как поход в магазин обернулся для Нины Пономаревой ложным заявлением о банальной краже и не позволил нормально подготовиться к Олимпиаде-1956.

Первая отечественная олимпийская чемпионка Нина Ромашкова-Пономарева завоевала золото в метании диска на дебютных для СССР Играх в 1952 году в Хельсинки. Уже на следующей Олимпиаде, в 1956 году, спортсменка имела все шансы повторить свой успех, но в Мельбурне завоевала лишь бронзу.

Это было полной неожиданностью, но у такого исхода событий была весомая причина. Свою олимпийскую подготовку Нина Аполлоновна провела в изоляции, не имея возможности покинуть советскую дипломатическую резиденцию. И все из-за одного злополучного похода по магазинам в Лондоне. В чем обвиняли советскую чемпионку? И почему бронза на Играх-1956 стала для нее дороже золота?

Поход по магазинам

За два месяца до Олимпийских игр 1956 года спортсменка вместе с другими признанными мастерами легкой атлетики, такими как Владимир Куц и Мария Голубничая, приехала в Лондон на традиционный матч СССР — Великобритания. Здесь Нину Аполлоновну встретили как настоящую звезду: ее узнавали на улицах, приветствовали и просили автографы.

Но хорошее настроение советской чемпионки, которая готовилась к мельбурнской Олимпиаде, испортил поход по магазинам. Туда Пономарева отправилась с банальной целью — развеяться после упорных тренировок. Но в итоге день кончился совсем не так, как ожидала спортсменка: ее обвинили в краже ободка с перьями ценой 5 фунтов.

«В выходной привезли в торговый центр. Я выбрала ободок, положила в сумку, расплатилась. И побежала искать подружку, которая покупала платье. Думала, примерочная, подружка там. Но это совсем другое помещение. Помню, посмотрела на часы — 10.22. Через минуту открывается запасная дверь, входит молодой человек, по-русски произносит: «Я переводчик». Отвечаю: «Еще никто не спрашивал, кто я, откуда. Может, я француженка? Или немка?» — вспоминала Нина Аполлоновна в рубрике «СЭ» «Разговор по пятницам».

Фото Angelo Cozzi

Суд и приговор

Ромашкова-Пономарева была невиновна, но это еще лишь предстояло доказать. Спортсменка потребовала пригласить представителя посольства. В ходе разбирательства магазин тщетно упрашивали снять кассу, чтобы найти чек, который Нина Аполлоновна не взяла с собой после покупки. Но делу мешали законы Великобритании, согласно которым любой спорный вопрос должен быть решен в судебном порядке. Также спортсменке до конца разбирательств запретили покидать Лондон. Однако советская сторона была против суда.

«Когда доложили в Москву Хрущеву, тот отрезал: «Никаких судов! Нашему человеку там не место!» Когда на следующий день туда не явилась, на меня автоматически наложили арест. После чего укрыться могла только в нашем посольстве», — рассказывала двукратная олимпийская чемпионка.

Но все-таки дело кончилось судебным слушанием: там спортсменке заявили, что чек нашелся... в кассовом аппарате. Таким образом была доказана ее невиновность, и ей позволили уехать из Лондона. «В суд пойти все-таки пришлось. С адвокатом, бумагами. Там выяснилось — мало того что я ни в чем не виновата, так еще меня на три шиллинга надули. Вопрос закрылся», — добавила Ромашкова-Пономарева.

Сорванная подготовка

История с обвинениями в адрес Нины Аполлоновны превратилась в самый настоящий международный скандал. Традиционный матч двух стран был сорван из-за того, что советская команда в знак протеста покинула Лондон. А сама спортсменка все это время провела в посольстве — целых полтора месяца она не могла выйти из заключения.

К тому же у дипломатического здания чуть ли не круглосуточно дежурили журналисты в ожидании новой информации ради громких заголовков. Поэтому двукратная олимпийская чемпионка не сомневалась, что все происходящее тогда было не случайным.

«Окончательно убедилась, что это провокация, когда к обеду принесли местную газету. С шапкой на первой полосе: «Пономарева в Мельбурн не едет! Советская команда теряет золотую медаль!» — вспоминала Нина Аполлоновна.

В итоге олимпийская подготовка советской чемпионки к главному старту четырехлетия оказалась сведена практически к нулю — полтора месяца она лишь отрабатывала движения перед зеркалом. К тому же пошатнулось и ее моральное состояние.

«Я рыдала целыми днями. Чесалась на нервной почве. Потом стала седеть. В 27 лет! С тех пор ношу короткую стрижку. Вы не представляете, что я пережила... Квартиру и наше посольство отделяла дорога. Так под окнами ночью дежурили репортеры, зеваки, расставили палатки. Следили, чтоб я не проскочила», — добавила Ромашкова-Пономарева.

Фото Angelo Cozzi

Драгоценная бронза

После случившегося спортсменка даже боялась возвращаться домой на самолете — опасалась новых провокаций. «Боялась — вдруг с рейса снимут или еще какую-нибудь пакость придумают? Лучше по морю, тогда из Лондона в Ленинград ходил корабль. На нем вернулась. И почти сразу — в Мельбурн», — сказала спортсменка.

Нину Аполлоновну на родине встретили тепло. Безусловно, все это придавало ей сил накануне Олимпийских игр. Все-таки мнение людей заряжает на успех.

«Встречала толпа, со всех сторон неслось: «Нина! Нина!» Я расплакалась. Понимала, что люди меня ждали и думали: если прилечу на Олимпиаду — значит, точно ни в чем не виновата», — поделилась Ромашкова-Пономарева.

На Играх в Мельбурне советская спортсменка завоевала бронзу. Помешало, как ни странно, не отсутствие должной подготовки, а повреждение, полученное по ходу соревнований, хотя, возможно, это стало следствием сбившегося тренировочного ритма. Тем не менее эта медаль была особенно ценной для Нины Аполлоновны — после столь тяжелых событий.

«На разминке еще порвала мышцы паха. В сектор еле ковыляла. При таком раскладе бронза — не худший вариант. Особенно если вспомнить, что полтора месяца перед Олимпиадой я провела в тюрьме», — подытожила двукратная олимпийская чемпионка.

В будущем Ромашкова-Пономарева выиграет еще одну олимпийскую золотую медаль — уже на своих третьих Играх. Но события в Лондоне надолго остались в памяти спортсменки. И не только ее — после Игр в Мельбурне поклонники со всего света завалили ее дом шляпками.