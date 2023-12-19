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Сегодня, 16:00

Медали Парижа-2024 уже делят без России. Есть ли конкуренты у США?

Аналитики предсказали победу США на Олимпиаде в Париже
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Медаль Олимпийских игр в Париже.
Фото AFP
Американцы планируют преодолеть планку в 120 медалей, а французы претендуют на третью строчку.

В последние недели года многие страны ставят себе спортивные цели на 2024-й, ключевым событием которого станет летняя Олимпиада в Париже. Сборной России на этих Играх не будет, и даже в неофициальных зачетах наши нейтралы навряд ли претендуют на строчку в топ-10. Поэтому фавориты предстоящего форума спокойно прикидывают медальные расклады, которые в нынешнем цикле достаточно просты. Во всяком случае в победе сборной США и во втором месте китайцев сомнений нет никаких.

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120 наград для сборной США

На прошлых Играх в Токио сборная США едва сенсационно не упустила первую строчку по количеству золота — китайцы наседали до последнего. Однако то было стечение обстоятельств, которое навряд ли повторится к Париже. Ведь программа ОИ на протяжении десятилетий корректируется так, чтобы спортсмены из США побеждали как можно чаще. И только неудачи в легкой атлетике и в некоторых игровых вида спорта в 2021-м поколебали огромный гандикап. Второй раз на одни и те же грабли американцы точно не наступят.

Фото Reuters

Агентство Gracenote, которое с переменным успехом занимается олимпийскими прогнозами, считает, что в 2024-м сборная США завоюет 37 золотых медалей и 126 наград в сумме. Для сравнения — в Токио были 39 первых мест и 113 медалей на круг. А в Рио-2016 вообще был установлен рекорд — 121 награда, в том числе 46 золотых. Понятно, что о результате 100+ ни одна другая сборная не может даже мечтать. Китайцы выиграли общий зачет на домашних Играх в Пекине, но сейчас прыгнуть выше второго места (как и выпасть из первой двойки) для них нереально.

Так что главная интрига медального зачета Парижа-2024 — борьба за третье место. Многие считают главным претендентом на него хозяев — французов, главными соперниками которых станут британцы. «Наша ставка на Олимпийские игры — войти в пятерку стран, завоевавших больше всего медалей, — заявила накануне министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. — Для того чтобы решить эту задачу, нужно завоевать около 16 или 17 золотых наград. И это вполне осуществимо».

Фото AFP

На каком месте была бы Россия?

Хозяева традиционно получают на Олимпиадах дополнительный победный импульс. За счет публики, знакомых арен, а также благодаря квотам, которые оставляют для местных спортсменов во многих видах спорта. Бывают, правда, странности. Например, в 1976-м канадцы не сумели завоевать на Играх в Монреале ни одного золота. Но в целом хозяева обычно прибавляют дома две-три позиции к своим обычным результатам. И с учетом прогнозируемого отступления японцев у сборной Франции будет хороший шанс пробиться в топ-3.

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Был ли шанс побороться за первую тройку у сборной России, если бы не случились санкции и все эта дикая эпопея с допуском? Прогнозировать тяжело, поскольку уже три олимпийских цикла мы сталкиваемся с серьезными ограничениями. По итогам ОИ-2012 (где россияне стали четвертыми, немного уступив хозяевам британцам) произошел массовый пересмотр результатов задним числом. Потом был ограниченный допуск к Рио-2016, серьезные препоны в Токио-2020. И наконец, политические санкции с февраля 2022-го.

Скорее всего, объективное место сборной России в идеальном спортивном мире, где нет ни политики, ни выборочных антидопинговых преследований, — четвертое-пятое даже в проамериканской программе Игр. Но с учетом того, что в Париже-2024 наши нейтралы, скорее всего, будут претендовать на награды буквально в трех-четырех видах спорта, примерно 10-12 наград, пять из которых будут золотыми, — это объективно потолок. Кстати, в таблицах на официальных ресурсах эти награды учитываться не будут. Больше того, МОК грозит санкциями тем СМИ, кто собирается высчитывать «альтернативные рейтинги».

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