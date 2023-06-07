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МОК хочет лишить признания IBA, которой руководит Кремлев. Организация ранее разрешила россиянам выходить с флагами

Исполком МОК рекомендовал не возвращать признание Международной ассоциации бокса
Отдел единоборств «СЭ»
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Глава IBA Умар Кремлев.
Умар Кремлев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Глава IBA Умар Кремлев.
Умар Кремлев.
Фото Федерация бокса России
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В МОК считают, что Международная ассоциация бокса не выполнила поставленные условия.

7 июня пресс-служба Международного олимпийского комитета сообщила, что исполком организации рекомендовал отозвать признание Международной боксерской ассоциации (IBA). Этот вопрос будет решаться 22 июня, для чего будет созвана внеочередная сессия, которая пройдет удаленно. Как гласит сообщение, причина такой рекомендации — невыполненные условия со стороны IBA, которые МОК выдвинул 9 декабря 2021 года. При этом МОК выступает за сохранение бокса в программе Олимпийских игр 2024 года.

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В марте 2023 года Международная боксерская ассоциация осудила основные принципы управления МОК. В письме IBA утверждалось, что оргкомитет Олимпийских игр в Париже связался с официальными представителями IBA без предварительного одобрения или уведомления самой боксерской ассоциации. Позже в IBA решили приостановить или лишить членства ряд национальных федераций. В их число вошла Ассоциация бокса США, которая объявила о подаче заявки на членство в World Boxing.

Похоже, что сейчас бокс — единственный олимпийский вид спорта, в котором российским спортсменам не просто разрешено выступать на международной арене — они могут делать это с государственным флагом и гимном. Такое решение 5 октября 2022 года принял президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Глава IBA Умар Кремлев.
Умар Кремлев.
Фото Федерация бокса России

Но МОК временно лишил IBA статуса признания еще в 2019 году, когда Международная ассоциация бокса столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. МОК потребовал от руководства IBA провести реформы. В связи с отстранением комитет самостоятельно руководил отбором и соревнованиями ОИ в Токио, а также контролирует ход квалификации на Игры-2024 в Париже.

Что касается Олимпиады-2028, то бокс пока решили не включать в программу Игр в Лос-Анджелесе. Международный олимпийский комитет много раз сомневался в прозрачности управления IBA, а 5 июня IBA отправила письмо в МОК, в котором уведомила об исполнении всех требований, выдвинутых для восстановления в правах.

Бокс
Олимпиада
Умар Кремлев
МОК
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