Исполком МОК рекомендовал лишить признания IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал отозвать признание Международной боксерской ассоциации (IBA), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

По данным агентства, IBA, которую возглавляет российский спортивный функционер Умар Кремлев, не выполнила условия восстановления, выдвинутые МОК 9 декабря 2021 года.

Внеочередная сессия комитета по этому вопросу состоится 22 июня и пройдет в удаленном формате. Отмечается, что МОК выступает за сохранение бокса в программе Олимпийских игр 2024 года.

Ранее членство в IBA прекратила Федерация бокса США.

IBA была лишена статуса признания в 2019 году, так как организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. В связи с этим МОК взял на себя задачу по организации соревнований на Олимпийских играх-2024.