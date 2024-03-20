Журова сравнила условия допуска россиян на Олимпиаду с «мертвыми душами»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» высказалась о ситуации с допуском российских спортсменов на Олимпиаду-2024.

«МОК продолжает добавлять свои условия: то запрещает идти на открытие Олимпиады, то гимн предлагает свой. Это не нами предложенное произведение, ассоциирующееся с Россией. Понимаете, нам не дадут его согласовать. Дай бог, это будет достойный гимн. МОК пошел на то, что в зачете не будет медалей. Условия, как какие-то «мертвые души». Спортсмен едет за победой, а его собираются прибить к столбу позора: имя спортсмена нигде не будет упомянуто... Предлагаю спокойно наблюдать за ситуацией и максимально долго, до последнего дня, не отвечать, поедем ли мы на Олимпиаду. Такая будет наша стратегия. Пусть они сами бойкотируют, устраивают скандалы. Если мы не поедем и скажем об этом сейчас, то для МОК это подарок. Мы готовы дарить им такие подарки? Спортсмены становятся заложниками ситуации. Нам надо делать так, как удобно нашей стране. А не подчиняться их безликим условиям», — сказала Журова «СЭ».

Ранее Международный олимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже. По словам директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклеода, на Игры в столице Франции могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.

Также в МОК заявили, что не будут требовать от российских спортсменов подписать декларацию с осуждением СВО.

Зарина Халимхонова