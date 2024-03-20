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20 марта, 14:28

Роднина: «МОК забыл, что есть понятие fair play. Хорошо бы им это напомнить»

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Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» высказалась о ситуации с допуском российских спортсменов на Олимпиаду-2024.

«Участие или неучастие спортсмена в Олимпиаде в Париже — решение спортсмена в отдельности, национальной федерации по виду спорта и национального олимпийского комитета. Уже не понимаю, какие ограничения накладывает МОК. Потому что их требования имеют политический характер, то есть это нарушение всех олимпийских основ. Мы не нарушаем те требования, которые есть. Сейчас непонятная ситуация. МОК на протяжении последних двух лет многократно изменяет свою позицию. Уже не знаем, на что ориентироваться. По-моему, МОК забыл, что есть такое понятие в спорте, как fair play. Хорошо бы им это напомнить, а потом уже спрашивать с наших спортсменов, ехать или нет», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее Международный олимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже. По словам директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклеода, на Игры в столице Франции могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.

Также в МОК заявили, что не будут требовать от российских спортсменов подписать декларацию с осуждением СВО.

(Зарина Халимхонова)

Олимпиада
Ирина Роднина
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