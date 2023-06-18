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Сегодня, 14:06

Журова назвала вбросом информацию о намерении МОК допустить россиян на Олимпиаду-2024 в статусе беженцев

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что МОК собирается допустить российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в статусе беженцев.

«Ну, я не знаю, насколько это официально. Я слышала, что это источники якобы сказали. Официальных заявлений МОК пока нет. Это просто какой-то вброс, и его комментировать не очень правильно. Потому что мы, опережая события, как бы сами придумываем и подсказываем МОКу вот такие истории, возможно, в погоне за сенсацией. Ну, что есть какой-то источник, который вот такое сказал. А МОК потом это анализирует и говорит: ребята, мы вообще не собирались этого делать, вы зачем...» — приводит «КП Спорт» слова Журовой.

16 июня «Весь спорт» сообщил, что МОК определил принципы допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже. Отмечалось, что в основу легли условия формирования команды беженцев.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://www.kp.ru/sports/olimpiada-2024-v-parizhe/svetlana-zhurova-nashim-sportsmenam-prosto-mogut-ne-dat-vizy-na-otborochnye-starty-k-olimpiade-2024/
Олимпиада
Светлана Журова
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