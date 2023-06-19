На Украине изменили приказ о неучастии спортсменов в турнирах со спортсменами из России

Министерство молодежи и спорта Украины изменило формулировку запрета на участие спортсменов из страны в турнирах, где присутствуют атлеты из России и Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства.

В обновленном документе запрещается «командировать официальные делегации сборных Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью для участия в международных соревнованиях, если в видах соревнований по этому виду спорта принимают участие спортсмены из России и/или Белоруссии».

В изначальном тексте документа, опубликованном 14 апреля, официальным делегациям сборных Украины запрещалось участвовать в соревнованиях, в которых также принимают участие спортсмены из России или Белоруссии.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям допускать до соревнований в нейтральном статусе спортсменов из России, не связанных с вооруженными силами и органами безопасности и не выражавшим поддержку СВО. При этом российские спортсмены не могут участвовать в командных дисциплинах.