Глава НОК Украины: «Россия может пропустить Олимпиаду в качестве «жеста доброй воли»

Министр молодежи и спорта Украины и президент национального олимпийского комитета (НОК) страны Вадим Гутцайт заявил, что российские спортсмены могли бы и отказаться от участия в Олимпиаде 2024 года.

«Я не исключаю, что россияне сделают «жест доброй воли» и скажут, что не поедут на Олимпиаду. Теперь мяч на стороне МОК и международных спортивных федераций», — приводит слова Гутцайта «РИА Новости» со ссылкой на AFP.

15 августа сообщалось, что Украина и коалиция из 35 стран намерены бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже, если в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии. Однако за день до этого президент НОК Украины Вадим Гутцайт заявлял, что спортсмены Украины готовы принять участие в Играх-2024 года при допуске российских и белорусских атлетов.