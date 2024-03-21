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Париж-2024

21 марта, 13:59

Вице-премьер Чернышенко резко отреагировал на запрет россиянам участвовать в церемонии открытия Олимпиады

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение исполкома МОК не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже. Также участие в церемонии открытия игр в Париже не смогут принять российские паралимпийцы.

«Это возмутительно!» — сказал Чернышенко «СЭ».

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Паралимпийские игры состоятся с 28 августа по 8 сентября.

Олимпиада
Дмитрий Чернышенко
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