Вице-премьер Чернышенко резко отреагировал на запрет россиянам участвовать в церемонии открытия Олимпиады

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение исполкома МОК не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже. Также участие в церемонии открытия игр в Париже не смогут принять российские паралимпийцы.

«Это возмутительно!» — сказал Чернышенко «СЭ».

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Паралимпийские игры состоятся с 28 августа по 8 сентября.