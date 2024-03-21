Во Франции рассказали, в какой части церемонии открытия Олимпиады смогут участвовать спортсмены РФ

Министр спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр Франции Амели Удеа-Кастера сообщила, что российские спортсмены смогут присоединиться к остальным атлетам на церемонии открытия Олимпиады в Париже после завершения парада команд на реке Сена.

«Я думаю, что Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет были четкими и последовательными в своих решениях, в частности, по поводу того, что Россия не будет участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр», — приводит ТАСС слова министра.

Она добавила, что после завершения речного парада российские спортсмены при желании в индивидуальном порядке смогут смешаться с другими делегациями на площади Трокадеро, чтобы присутствовать на этой части церемонии.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Однако 19 марта стало известно, что МОК запретил российским спортсменам принимать участие в церемонии открытия Олимпиады-2024. Кроме того, медали атлетов из России не будут учитываться в общем зачете, а награждать россиян будут под музыку без слов.

На данный момент на Игры отобрались 12 российских спортсменов и 7 белорусов. Летние Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.