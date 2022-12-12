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12 декабря, 18:09

Васильев — о заявлении Олимпийского комитета США: «Какой-то благотворительный жест, слабо в него верю»

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на новость о том, что Олимпийский комитет США выступает за участие россиян в Олимпийских играх-2024.

«Нужно к таким заявлениям относиться с осторожностью. Какой-то благотворительный жест, слабо в него верю. Сейчас идет политическая игра. Любое решение несет за собой цель спровоцировать на определенные действия или заявления. Не верю в благие намерения американского комитета. Но если такое случится, будет здорово для спортсменов. Именно они больше всех страдают. Если нас допустят, это будет приятной новостью», — цитирует Васильева Sport24.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

В феврале МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Источник: https://sport24.ru/news/other/2022-12-12-vasilyev-o-zayavlenii-olimpiyskogo-komiteta-ssha-blagotvoritelnyy-zhest-slabo-v-nego-veryu-idet-politicheskaya-igra
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