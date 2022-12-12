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12 декабря, 17:40

Иоланда Чен — о допуске россиян на Олимпиаду: «США имеют огромный голос. Надеюсь, что МОК к ним прислушается»

Алина Савинова
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Российская легкоатлетка Иоланда Чен прокомментировала информацию о том, что Олимпийский комитет США выступает за участие российских спортсменов в Олимпийских играх-2024.

«Для меня это вообще неудивительно. Еще в 2016 году, когда речь шла о недопуске наших спортсменов на Игры в Рио, я объясняла иностранным журналистам, в какое положение попадут их спортсмены, если они будут выигрывать соревнования в отсутствие россиян, в особенности тех, кто претендуют на высшие места. Им будут так же, как и нашим спортсменам, которые выиграли Олимпийские игры в Москве, припоминать, что американцев не было на тех соревнованиях. Поэтому чтобы не попадать в такую ситуацию, особенно на Олимпийских играх, где еще сильнее и громче будут говорить о несостоятельности их побед, они начинают ратовать за то, чтобы российских и белорусских спортсменов допустили до Игр в Париже.

Международным олимпийским комитетом (МОК), собственно говоря, США и рулит. Вы помните Олимпийские игры в Пекине? Ради того, чтобы американцы могли в прямом эфире днем спокойно смотреть плавание со своими любимыми спортсменами, перенесли все соревнования, все финалы с вечера на утро. Это вообще был нонсенс! Конечно, США имеют огромный голос, они всем этим и управляют, и их голос важен для нас. Поэтому я надеюсь, что к ним прислушаются», — цитирует Чен Metaratings.ru.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

В феврале МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Источник: https://metaratings.ru/news/iolanda-chen-ya-nadeyus-chto-mok-prislushaetsya-k-ssha-v-voprose-dopuska-rossiyskikh-sportsmenov-na--1437498/
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