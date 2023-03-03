В ФСГР сообщили, что решение о возвращении российских спортсменов может быть принято после исполкома МОК

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил «СЭ», что Международная федерация гимнастики (FIG) примет решение по вопросу возможности участия российских и белорусских спортсменов в отборочных турнирах на Олимпийские игры 2024 года после заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) в конце марта.

«Нам стоит ожидать решения только после заседания исполкома МОК, которое состоится в конце марта. Если нам разрешать участвовать в квалификации на Олимпийские игры-2024, то пока неизвестно, где мы ее будет проходить — в Европе или Азии. Азиатские игры никак не относятся к отборочным турнирам на Олимпийские игры, поэтому можем там принять участие в любом случае. Нам этот турнир интересен, если нас пригласят, то мы поедем, только организаторы должны сформулировать условия нашего участия», — сказал Титов «СЭ».

Ранее, 25 января, МОК предложил допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке СВО, до международных турниров под нейтральным флагом.

1 марта FIBA временно отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.