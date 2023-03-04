Олимпийские комитеты Африки выступили за участие россиян в Олимпиаде

Члены исполнительного комитета Ассоциаций национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) выступили за участие российских спортсменов в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Члены единогласно проголосовали за участие российских и белорусских спортсменов во всех международных соревнованиях. Речь идет о том, чтобы позволить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в условиях полного нейтралитета без каких-либо признаков идентичности», — говорится в сообщении ANOCA.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году.