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Сегодня, 15:13

Олимпийские комитеты Африки выступили за участие россиян в Олимпиаде

Виталий Косик
Корреспондент
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Флаг ОКР.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Члены исполнительного комитета Ассоциаций национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) выступили за участие российских спортсменов в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Члены единогласно проголосовали за участие российских и белорусских спортсменов во всех международных соревнованиях. Речь идет о том, чтобы позволить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в условиях полного нейтралитета без каких-либо признаков идентичности», — говорится в сообщении ANOCA.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году.

Олимпиада
МОК
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